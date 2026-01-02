Transfert au PSG : Nouvelle annonce en Espagne sur Neymar !

En 2017, la planète football tremblait suite à l’annonce du transfert de Neymar au PSG. Moyennant un chèque de 222M€, le club de la capitale s’est ainsi offert le Brésilien et le FC Barcelone n’a rien pu faire. Neymar sera alors resté 6 ans à Paris, mais a-t-il fait le bon choix ? Son ancien coéquipier au Barça, Denis Suarez estime qu’il a fait une erreur qui lui a fait perdre gros.
Ayant cédé à l’appel du Qatar, Neymar s’est donc engagé avec le PSG en 2017, quittant à cette occasion le FC Barcelone. Un choix que le Brésilien a semble-t-il rapidement regretté. S’il est resté à Paris jusqu’en 2023, à peine arrivé, Neymar avait cherché à revenir au Barça. En vain. Et selon Denis Suarez, ancien Blaugrana et aujourd’hui à Alavés, il y avait de quoi se mordre les doigts pour celui qui est de retour à Santos.
« S’il était resté, il aurait tout gagné »
Récemment, pour Post United, Denis Suarez était revenu sur le départ de Neymar au PSG en 2017. L’ancien du FC Barcelone estimait alors que le Brésilien s’était trompé, lui qui aurait pu atteindre les sommets en Catalogne : « Des coéquipiers proches ont essayé de le convaincre de rester, et je pense aussi qu’il aurait dû rester. Il allait devenir une star au Barça. Il allait bientôt être numéro un. S’il était resté, il aurait tout gagné ».
« Nous savions déjà que Neymar allait partir »
Un départ de Neymar au PSG qui avait été marqué par le désormais célèbre « Se queda » de Gerard Piqué qui avait posté une photo avec le Brésilien avant qu’il ne parte finalement. Revenant sur ce cliché, Denis Suarez expliquait : « On était en pleine présaison et toute cette agitation autour de l’avenir de Neymar nous a pris par surprise. Puis, à un moment, on a su qu’il allait partir. Sur la photo du « Se queda », nous savions déjà que Neymar allait partir. On a commencé à dire à Piqué qu’il n’avait pas le courage de la poster… et il l’a publiée ».