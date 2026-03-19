Un joueur de l’équipe de France est «arrogant» et Daniel Riolo n’est pas le seul à le dire

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a divulgué sa liste de 26 joueurs convoqués pour la tournée aux Etats-Unis de l'équipe de France, programmé à la fin du mois de mars. D'après Daniel Riolo, l'un des protégés du sélectionneur tricolore est « arrogant », et il n'est pas le seul à le penser.
Lors de la prochaine trêve internationale, les joueurs de l'équipe de France seront en tournée aux Etats-Unis, et ce, pour y défier le Brésil (26 mars), puis la Colombie (29 mars). Didier Deschamps a donc annoncé sa liste des 26 noms convoqués pour ce rassemblement des Bleus ce jeudi après-midi. Et il a cité celui d'Hugo Ekitike, même si Daniel Riolo le trouve « arrogant ».
«Les mecs ont un boulard, mais de ouf»
« Sur les deux soirées de Ligue des Champions, j’ai vu un nombre de mecs qui se la racontent. On est dans une génération, je ne sais pas si c’est une expression jeune pour dire ça, mais les mecs ont un boulard, mais de ouf. De Vinicius, à Ekitike, à Frimpong… J’en peux plus, ils me fatiguent. Que je les laisse vivre leur truc ? C’est pour ça que j’ai dit que j’allais agacer et que je suis prêt à entendre que je suis un sale con. (…) On est face à une génération de joueurs qui ont d’abord l’intention de jouer pour eux et de joueur tout seul, et qui ensuite voient ce que ça peut donner en équipe », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.
«Ce n’est pas l’humilité qui va l’étouffer»
Dans la foulée, Daniel Riolo en a rajouté une couche sur Hugo Ekitike, toujours sur les ondes RMC Sport : « Hugo Ekitike ? Ce qu’il fait, c’est souvent confus, brouillon, et ça se regarde énormément. Ça se regarde beaucoup. S'il a du potentiel ? Si on en parle, c’est qu’il est dans une grande équipe, c’est que c’est un bon joueur. On n’est pas en train de parler d'un tocard, évidemment. Mais ça se regarde beaucoup, et ce n’est pas l’humilité qui va l’étouffer ». Un sentiment partagé par Mohamed Toubache-Ter. « L’arrogance… c’est dommage », a-t-il écrit simplement sur X, commentant une vidéo publiée par Canal + Foot, où Hugo Ekitike annonce la couleur avant de retrouver le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions avec Liverpool.