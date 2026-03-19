Un joueur de l’équipe de France est «arrogant» et Daniel Riolo n’est pas le seul à le dire

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a divulgué sa liste de 26 joueurs convoqués pour la tournée aux Etats-Unis de l'équipe de France, programmé à la fin du mois de mars. D'après Daniel Riolo, l'un des protégés du sélectionneur tricolore est « arrogant », et il n'est pas le seul à le penser.

Lors de la prochaine trêve internationale, les joueurs de l'équipe de France seront en tournée aux Etats-Unis, et ce, pour y défier le Brésil (26 mars), puis la Colombie (29 mars). Didier Deschamps a donc annoncé sa liste des 26 noms convoqués pour ce rassemblement des Bleus ce jeudi après-midi. Et il a cité celui d'Hugo Ekitike, même si Daniel Riolo le trouve « arrogant ».

L’arrogance… c’est dommage !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 19, 2026

«Les mecs ont un boulard, mais de ouf» « Sur les deux soirées de Ligue des Champions, j’ai vu un nombre de mecs qui se la racontent. On est dans une génération, je ne sais pas si c’est une expression jeune pour dire ça, mais les mecs ont un boulard, mais de ouf. De Vinicius, à Ekitike, à Frimpong… J’en peux plus, ils me fatiguent. Que je les laisse vivre leur truc ? C’est pour ça que j’ai dit que j’allais agacer et que je suis prêt à entendre que je suis un sale con. (…) On est face à une génération de joueurs qui ont d’abord l’intention de jouer pour eux et de joueur tout seul, et qui ensuite voient ce que ça peut donner en équipe », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.