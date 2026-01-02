PSG - Hakimi : Le transfert à 65M€ qui relance tout ?

Alors qu’il vient de retrouver les terrains lors de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, Achraf Hakimi pourrait avoir un nouveau concurrent au moment de son retour au PSG. Au même poste, le club de la capitale serait sur la piste d’Alberto Costa, latéral droit du FC Porto dont la clause libératoire est de 65M€.
Blessé au genou le 4 novembre dernier lors de la réception du Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, Achraf Hakimi a réussi son pari : être de retour pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. En son absence, Luis Enrique a dû innover pour le remplacer, le PSG n’ayant pas de doublure au latéral droit âgé de 27 ans.
Alberto Costa, le futur concurrent d’Hakimi ?
Ce à quoi le club de la capital pourrait remédier cet hiver. En effet, d’après les infirmations de L’Equipe, le PSG serait sur la piste d’Alberto Costa. Âgé de 22 ans, il a rejoint le FC Porto l’été dernier après six mois passés à la Juventus, qui l’avait recruté en provenance du Vitoria Guimaraes.
Une clause libératoire fixée à 65M€
Alberto Costa est aussi capable d’évoluer un cran plus haut et a délivré 6 passes décisives depuis le début de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le FC Porto, sa clause libératoire a été fixée à 65M€ et André Villas-Boas a déjà fait savoir qu’il ne partirait pas pour moins. D’après A Bola, il ne pense pas à un départ cet hiver et est pleinement concentré sur la deuxième partie de saison avec son club, avec pour objectif un titre de champion et intégrer la sélection portugaise dans l’optique de la Coupe du monde.