Antoine Dupont : Le nouveau coup de tonnerre !

Alexis Brunet

Samedi 2 janvier, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Perpignan pour le compte de la 14ème journée de Top 14. Pour l’occasion, Ugo Mola a décidé de ne pas faire appel à plusieurs joueurs très importants. Antoine Dupont ne sera pas de la partie, lui qui est préservé pour la rencontre face aux Saracens dimanche 11 janvier.

Lors de la réception de La Rochelle le dimanche 28 décembre, le Stade Toulousain s’est offert une véritable démonstration. Les joueurs d’Ugo Mola se sont imposés 60-14, notamment grâce à deux essais d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée confirme qu’après plusieurs mois éloigné des terrains il n’a rien perdu de son talent.

Dupont pas dans le groupe contre Perpignan Après cette victoire éclatante contre La Rochelle, le Stade Toulousain affronte samedi Perpignan pour le compte de la 14ème journée de Top 14. Une rencontre que ne disputera pas Antoine Dupont. Le demi de mêlée n’a pas été convoqué par Ugo Mola qui souhaite le préserver en vue du match contre les Saracens en Coupe des champions le dimanche 11 janvier.