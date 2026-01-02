Zidane s’en va, sa famille est en colère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du domicile familial alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent pour aller au centre de formation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane a d'ailleurs provoqué la colère de ses parents qui auraient préféré que l'ancien meneur de jeu poursuive ses études plutôt que de se focaliser sur le football. Explications.

Comme beaucoup de jeunes footballeurs très ambitieux avec des rêves plein la tête, Zinedine Zidane avait quitté ses parents très tôt pour aller en centre de formation. L'ancienne star de l'équipe de France, qui a fait ses gammes du côté de l'AS Cannes, était donc parti du domicile familial de Marseille dans le but de faire carrière, mais Zidane révélait néanmoins dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022 que ses parents n'étaient pas forcément emballé par ce choix.

« Mes parents n’étaient pas trop contents... » En effet, Zinedine Zidane précise que ses parents avaient initialement d'autres projets pour lui : « Mes parents n’étaient pas trop contents que je n’aie pas poussé les études. Moi, j’étais centré sur le foot. Avec ce départ à Cannes, à partir de là, je me suis dit que j’allais bosser pour mes parents. Je voulais qu’ils soient fiers de moi. J’ai tout mis dans le foot. Je faisais du mur, du mur et du mur… J’ai tapé des heures avec mon pied gauche : tac, tac, tac, tac ! », a confié l'ancienne star du Real Madrid, qui a rapidement mis les bouchées doubles à Cannes pour sortir du lot.