Départ d’Habib Beye : L’annonce surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat arrive à expiration à l’issue de la saison, Habib Beye ne prévoit pas d’entamer des négociations pour son avenir avant d’être fixé sur le classement final du Stade Rennais. Le technicien sénégalais, proche de la sortie il y a quelques semaines, a lié son avenir à une qualification européenne.

Pas passé loin d’un départ au début de la saison, Habib Beye est parvenu à sauver sa tête. Le contrat de l’entraîneur sénégalais arrive à expiration cet été et son avenir reste incertain, alors que le Stade Rennais pointe à la sixième place du Championnat. Pour Habib Beye, le classement final de la formation bretonne sera déterminant pour la suite de son aventure.

« Une mission à réaliser » « C’est très, très simple! Ce n’est pas une question d’envie de continuer ou pas. Mais la discussion elle, interviendra le 26 mai si finale de Coupe de France, et on l’espère, mais pas avant, a confié Habib Beye ce vendredi, en conférence de presse. J’ai été très clair avec les dirigeants et les dirigeants ont été très très clairs avec moi. J’ai été très clair avec le propriétaire et on a cette confiance l’un envers l’autre de se dire qu’il y a une mission à réaliser. »