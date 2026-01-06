Transfert d’un gros joueur : L’OM répond cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg est annoncé dans le viseur de la Juventus ces dernières semaines. Un intérêt qui ne laisserait pas le milieu de terrain âgé de 30 ans insensible. Toutefois, l’OM a fait savoir que le départ d’un de ses titulaires au cours du mois de janvier était « hors de question ».

Cadre de l’OM depuis son arrivée à l’été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait-il se laisser tenter par un départ à la Juventus ? La Vieille Dame est annoncée sur la piste de l’international danois (93 sélections), ce que confirme RMC Sport, précisant que selon certaines sources, il ne serait pas insensible à cet intérêt.

Hojbjerg, des signes de frustration Pierre-Emile Hojbjerg aurait montré quelques signes d’agacement ces derniers temps, en raison du manque de régularité de l’OM et de fiabilité de ses compères du milieu de terrain. Le joueur âgé de 30 ans se sent parfois esseulé et frustré, même si son implication n’est absolument pas à remettre en question.