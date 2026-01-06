Kylian Mbappé : L'histoire d'amour qui va le rendre fou !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé au genou, Kylian Mbappé était absent pour affronter le Betis ce week-end. C'est le jeune Gonzalo Garcia qui l'a remplacé, avec brio puisqu'il a inscrit un triplé. A tel point qu'il est déjà adoubé par Joselu qui souligne notamment son histoire d'amour avec le Real Madrid.

C'est suffisamment rare pour être souligné, mais le Real Madrid est en train de lancer un pur produit de son centre de formation. Déjà très en vue lors de la Coupe du monde des clubs en l'absence de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia a une nouvelle fois profité de la blessure de l'attaquant français pour se mettre en valeur. Il a effectivement inscrit un triplé lors de la victoire contre le Betis (5-1). Formé au Real Madrid, avant de partir puis de revenir le temps de la saison 2023-2024, Joselu s'enflamme pour Gonzalo Garcia, en soulignant notamment son histoire d'amour avec le Real Madrid.

Gonzalo Garcia adoubé au Real Madrid « Je l'ai déjà dit à l'époque : quand il s'entraînait avec nous, on voyait que sa plus grande qualité en tant qu'attaquant était son sens du but. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son madridisme. Au final, c'est un joueur qui porte les couleurs dans son cœur et cela se voit à chaque match qu'il joue, il se donne à fond pour le club », lance-t-il dans des propos accordés à AS, avant de poursuivre.