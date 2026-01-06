De Zerbi - OM : Son départ est annoncé en direct !

Axel Cornic

Un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi traverse une période très compliquée à l’Olympique de Marseille, avec la récente défaite face au FC Nantes qui n’a en rien arrangé la situation. Certains annoncent même un possible départ du technicien italien, qui serait d’ailleurs dans le viseur de Manchester United.

On pensait que l’OM avait réglé ses problèmes avec la victoire importante contre l’AS Monaco. Mais il n’en est rien, puisque l’instabilité marseillaise a une nouvelle fois frappé, avec Roberto De Zerbi qui stagne à la troisième place de Ligue 1 et a vu le PSG ainsi que le RC Lens s’envoler.

« De Zerbi est un problème » Evidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les critiques pleuvent et De Zerbi se retrouve en première ligne. « De Zerbi est un problème, mais le problème, c'est aussi les mecs sur le terrain » a annoncé Vincent Moscato, célèbre animateur de l’émission Super Moscato Show sur RMC.