Zinedine Zidane à l’OM : La grande annonce en direct !

En 2026, Zinedine Zidane devrait enfin reprendre du service. En effet, tout indique que l'ancien entraîneur du Real Madrid succèdera à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde. Ce n’est donc pas tout de suite que l’on devrait voir le Marseillais à l’OM. D’ailleurs, Thibaud Vézirian a été très clair sur le cas Zidane.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté les couleurs de l’OM quand il était joueur, ni depuis qu’il est devenu entraîneur. Forcément, sur la Canebière, les fans du club phocéen rêvent de voir le Français à l’OM. Au cours des dernières années, plusieurs rumeurs ont annoncé Zidane à Marseille, sans pour autant que cela ne devienne réalité. Et cela ne devrait toujours pas être le cas prochainement…

« Aujourd’hui, il n’y a rien du tout à dire sur Zidane et l’OM » A l’occasion d’un live sur Twitch, Thibaud Vézirian a été interrogé sur une arrivée de Zinedine Zidane à l’OM. Le journaliste a alors été très clair, balançant : « Zidane à l’OM ? Pourquoi ? Pour numéro 10 ? Il manque un mec au milieu, il pourrait être pas mal. (Rires) Non je ne crois pas pour l’instant… J’ai déjà raconté tout ce qui s’était passé en 2023 au sujet de Zidane. Aujourd’hui, il n’y a rien du tout à dire sur Zidane et l’OM ».