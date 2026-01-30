PSG : L'avertissement de Luis Enrique avant chaque transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Luis Enrique est l’entraîneur du PSG, il n’en reste pas moins impliqué dans le recrutement du club de la capitale. L’Espagnol travaille ainsi main dans la main avec Luis Campos sur différents dossiers lors du mercato. D’ailleurs, Luis Enrique aurait des méthodes particulières au moment au moment de faire venir un nouveau joueur au PSG. Le discours transmis à son conseiller sportif est très clair comme ce dernier a pu le rapporter.

Luis Enrique est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la réussite du PSG. L’entraîneur espagnol contribue à l’attractivité du club de la capitale et est un élément d’attraction pour certains joueurs qui veulent venir à Paris. On a d’ailleurs pu le voir encore récemment avec Dro Fernandez. Luis Enrique n’a pas hésité à s’investir personnellement dans ce dossier afin de convaincre le joueur de quitter le FC Barcelone. Mais voilà qu’en coulisses, l’entraîneur parisien tiendrait également un discours très limpide avant de boucler chaque transfert.

Ligue des Champions : L’OM éliminé, «il peut y avoir des conséquences» sur le PSG https://t.co/7ZB13Ff7US — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

Les dessous d’un recrutement au PSG Côtoyant au quotidien Luis Enrique au PSG et travaillant étroitement avec l’Espagnol sur les différents transferts, Luis Campos en a dit plus sur les méthodes de ce dernier. Ainsi, dans un premier temps, le dirigeant portugais a expliqué à l’occasion d’un entretien accordé à Marca : « Quand on parle à un joueur de son intégration à notre projet, on lui présente d'abord le projet sportif collectif, ce qu'est le PSG, puis le projet individuel pour le joueur, car ce sont deux choses différentes et toutes deux importantes. Ça ne sert à rien de recruter de bons joueurs si on n'a pas de place pour eux ».