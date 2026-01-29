PSG : La signature bouclée en deux jours !

Pour un club comme le PSG, décider d’une signature n’est clairement pas un choix à prendre à la légère. Forcément, ça peut prendre énormément de temps étant donné ce qui est en jeu avec le club de la capitale. Mais dans d’autres cas de figure, ça peut également aller très vite. Ainsi, en seulement 2 jours, le PSG a finalisé une signature plus qu’importante dernièrement.
En 2023, le PSG avait décidé d’opérer un changement majeur dans son projet. Alors que le club de la capitale souhaitait en finir avec certaines de ses stars, Neymar et Marco Verratti ayant fait leurs valises, un nouvel entraîneur est aussi arrivé à Paris. Après seulement une saison, Christophe Galtier a été poussé vers la sortie et c’est ainsi qu’un processus a débuté pour trouver celui qui viendrait prendre place sur le banc parisien. Différents noms ont été cités, mais c’est finalement Luis Enrique qui a été choisi par le PSG. Et ça a été visiblement très rapide.
« L'émir du Qatar a également participé à ces réunions »
Le PSG ne s’est donc pas trompé en allant chercher Luis Enrique pour lui confier le poste d’entraîneur. Mais comment cela s’est-il déroulé en coulisses ? Luis Campos a tout raconté. Le conseiller sportif parisien a tout raconté à l’occasion d’un entretien accordé à Marca, expliquant alors : « A-t-il été facile de convaincre Nasser Al Khelaifi que Luis Enrique était l'homme idéal pour le PSG ? Oui, c'était très facile. L'émir du Qatar, grand amateur de football et fin connaisseur du jeu, a également participé à ces réunions. Il m'évoque parfois des joueurs sur lesquels je crains moi-même de ne pas être suffisamment informé. Il est passionné par ce sport, sait où se trouvent les meilleurs talents, utilise Wyscout (une plateforme de repérage et de sélection de joueurs) et possède une connaissance approfondie du football ».
« En deux jours, c'était fait »
Un processus à propos duquel Luis Campos a ensuite ajouté : « Ces réunions étaient cruciales car nous avons commencé par examiner une série d'entraîneurs pressentis et les avons évalués selon 25 critères différents… le tout afin de trouver la personne idéale. Nous avons finalement rencontré Luis Enrique chez lui, et le courant est passé si bien qu'en dix minutes, il nous avait déjà dit tout ce que nous voulions entendre. Après cette réunion, j'ai appelé Nasser et je lui ai dit : « Monsieur le Président, c'est lui qu'il nous faut. » En deux jours, c'était fait. Je ressentais une énergie tellement positive et une telle volonté de gagner que je me suis dit : « C'est lui » ».