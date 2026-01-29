«Un des seuls à en avoir…», l’OM aurait-il connu le même sort si Rabiot était encore au club ?

Axel Cornic

La crise fait rage autour de l’Olympique de Marseille, après l’élimination catastrophique en Ligue des Champions. Alors que tout semblait réuni pour poursuivre le chemin au moins jusqu’aux barrages, les hommes de Roberto De Zerbi se sont pris les pieds dans le tapis, livrant une prestation désastreuse. Et certains se demandent si la situation aurait été la même, si un joueur comme Adrien Rabiot n’avait pas été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival.

Rien ne va plus à l'OM. Même si les prestations depuis le début de la saison n’étaient pas parfaites, le projet construit autour de Roberto De Zerbi semblait avancer dans la bonne direction. Mais l’élimination surprise de la Ligue des Champions pourrait bien tout remettre en question...

« Quand tu fais tout à l'envers, à un moment donné tu le paies » Evidemment, un flot de critiques s'abat sur l'OM au lendemain de cette désillusion. Mais pour Éric Di Meco, les dirigeants phocéens ont peut-être creusé eux-mêmes leur tombe en laissant notamment filer un certain Adrien Rabiot l'été dernier, dans des circonstances qui n'avaient pas manqué de faire parler. « Tu es rattrapé par le karma. Quand tu fais tout à l'envers, à un moment donné tu le paies » a assuré l'ancien défenseur marseillais, dans l'émission Super Moscato Show.