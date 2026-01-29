Transfert : «C'est lui qu'il nous faut», le PSG est convaincu en 10 minutes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En charge du recrutement au PSG depuis 2022, Luis Campos a donc les clés du projet sportif du club de la capitale. Mais voilà qu’avant de prendre une décision importante, le dirigeant portugais n’hésite également pas à se concerter avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Et c’est ainsi qu’auprès de ce dernier, Campos avait été très clair, lui assurant qu’il fallait absolument faire venir un nom bien précis à Paris.

En 2022, le PSG se séparait de son directeur sportif, Leonardo, afin de le remplacer par Luis Campos. Désormais, c’est donc le Portugais, qui est en charge du projet sportif au sein du club de la capitale. Aux manettes pour le recrutement parisien, Campos est également à l’origine de l’arrivée de Luis Enrique. En 2023, le PSG changeait d’entraîneur et pour remplacer Christophe Galtier, le choix s’était donc porté sur l’Espagnol. Une décision évidente visiblement après avoir rencontré l’ancien sélectionneur de la Roja.

«Ce n'était pas prévu» : Le transfert surprise au PSG https://t.co/fe4EPl40Rw — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

Luis Campos et le recrutement de Luis Enrique au PSG Du côté du PSG, on n’a pas hésité au moment de confier le poste d’entraîneur à Luis Enrique en 2023. Impliqué dans cette décision, Luis Campos l’a bien expliqué dans son entretien accordé à Marca, expliquant ainsi dans un premier temps : « A-t-il été facile de convaincre Nasser Al Khelaifi que Luis Enrique était l'homme idéal pour le PSG ? Oui, c'était très facile. L'émir du Qatar, grand amateur de football et fin connaisseur du jeu, a également participé à ces réunions. Il m'évoque parfois des joueurs sur lesquels je crains moi-même de ne pas être suffisamment informé. Il est passionné par ce sport, sait où se trouvent les meilleurs talents, utilise Wyscout (une plateforme de repérage et de sélection de joueurs) et possède une connaissance approfondie du football ».