«C’est toi qui payes ?», un joueur de l’OM recadré dans l’intimité !

Avant même la sortie de route improbable de l’OM au vu du scénario en Ligue des champions, des tensions régnaient déjà au sein de l’atmosphère marseillaise. Et ce, dès le début de l’année civile avec une réunion nocturne organisée par Medhi Benatia et Pablo Longoria dans la foulée de l’arrivée de l’Olympique de Marseille au Koweït pour le Trophée des champions. Les esprits se seraient échauffés, engendrant un tacle assez surprenant de Benatia envers un taulier de l’effectif de Roberto De Zerbi.
Le ciel s’est instantanément assombri à Marseille mercredi soir à cause de deux résultats à des centaines de kilomètres de la cité phocéenne. Le premier, concernant directement l’OM à Bruges qui a été défait par le Club Brugge sur le score de 3 buts à 0 remettant grandement en cause sa présence aux 1/16èmes de finale de Ligue des champions à la toute fin du multiplex. Et ce, en raison de la rencontre opposant le Benfica Lisbonne au Real Madrid qui s’est terminée quelques minutes plus tard avec un dénouement totalement fou. Le gardien Anatoliy Trubin a crucifié les derniers espoirs de l’Olympique de Marseille en propulsant de la tête le centre sur coup franc de Fredrik Aursnes, permettant au club portugais de battre le Real Madrid 4 buts à 2 et donc d’avoir un meilleur goal average que l’OM qui termine donc à la 25ème place sur 36 de la saison régulière de C1 synonyme d’élimination.
Une réunion nocturne de deux heures où Benatia a réglé ses comptes après Nantes
Depuis, il est question de la continuité de Roberto De Zerbi, entraîneur sous contrat jusqu’en juin 2027, sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. Mais ce n’est pas tout. Des tensions grandissantes sont divulguées dans les médias en interne. L’Équipe, dans son édition du jour ce vendredi, évoque un fossé qui se creuse de jour en jour entre le directeur du football Medhi Benatia et certains membres du groupe entraîné par De Zerbi.
Lors du premier match de l’année 2026, l’OM a coulé à domicile contre le FC Nantes (0-2), une piètre façon de préparer l’opposition face au PSG pour le Trophée des champions. Et le dirigeant marseillais a tenu à le faire savoir pendant une réunion de deux heures organisée à minuit au Koweït dans la foulée de l’atterrissage de la délégation marseillaise d’après L’Équipe. L’argumentaire de Benatia ? L’irrégularité affichée par l’équipe avec Nantes étant le parfait exemple.
«Dis-moi Leo, c’est toi qui payes le loyer du vestiaire ?»
Pendant lesdits échanges de cette réunion, Medhi Benatia aurait au sens figuré tapé du poing sur la table à cause d’une intervention de Leonardo Balerdi. Le capitaine de l’OM a mis en avant un problème dont il avait déjà parlé sur le groupe WhatsApp partagé par les joueurs et les dirigeants notamment concernant le vestiaire des joueurs à la Commanderie. Et plus particulièrement sa localisation peu encline à la camaraderie et au fait de tisser des liens forts uniquement entre eux. La faute aux passages incessants des adjoints, des intendants et des dirigeants.
La demande de Balerdi aurait été simple d’après L’Équipe : cloisonner un peu plus cet espacé dédié aux joueurs. N’appréciant visiblement pas cette prise de parole du capitaine à un moment où le jeu était disséqué, Medhi Benatia se serait emporté en répétant à trois reprises la question suivante à Leonardo Balerdi. « Dis-moi Leo, c’est toi qui payes le loyer du vestiaire ? ». Une interrogation qui aurait laissé bouché bée et estomaqué le principal intéressé. Symptomatique des tensions régnant à l’OM...