«Prenez-moi à l’OM !» : Un ancien joueur de France 98 pose sa candidature (avec humour)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En une semaine, les émotions à Marseille ont été très fluctuantes et dignes de montagnes russes. Et pour cause, malgré une atmosphère de folie à l’approche du match contre Liverpool, les Marseillais ont pris l’eau face aux champions d’Angleterre : 3 buts à 0 au Vélodrome. Même son de cloche à Bruges (3-0) avec un succès qui vaut cher en Ligue 1 pour le maintien des espoirs de titre contre le RC Lens entre les deux revers en C1 (3-1). L’irrégularité qui plombe l’OM sous Roberto De Zerbi selon un champion du monde qui a fait une proposition, sur le ton de l’humour, assez cocasse.

Depuis le début de l’année 2026, l’OM alterne entre le très bon et le mauvais. En effet, l’année civile a débuté par un naufrage au Vélodrome face au FC Nantes (0-2, le tout avec deux expulsions côté marseillais). Mais par la suite, l’équipe de Roberto De Zerbi a rendu une belle copie lors du Trophée des champions perdu au Koweït contre le PSG (2-2 puis 1-4 aux tirs au but) avant d’enchaîner deux succès de rang en 1/16èmes de finale de Coupe de France face à Bayeux (9-0) puis Angers (5-2) avant de redescendre sur terre contre Liverpool au cours de la septième journée de saison régulière de Ligue des champions (0-3) et même score contre le Club Brugge mercredi soir. Entre ces deux défaites qui privent l’OM des 1/16èmes de finale de la C1, les Marseillais ont signé un sujet clair et net contre le RC Lens qui se bat pour le titre de Ligue 1 (3-1).

🗣️ Duga' veut que De Zerbi reste à l'OM : "Il est largement suffisant pour l'objectif du podium de L1 et la CdF sans le PSG." #RMCLive pic.twitter.com/Div7L43yM2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 29, 2026

«Si c’est ça être entraîneur avec 9 adjoints, un salaire à 400 ou 500 000€, mais mon dieu : prenez-moi à l’OM !» Une inconstance dans les résultats que Christophe Dugarry a pointé du doigt jeudi soir dans Rothen s’enflamme. Le champion du monde 98 et ex-attaquant de l’OM entre 1997 et 2000 a répondu à un auditeur non sans humour sur le bilan de Roberto De Zerbi sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. « Si être entraîneur, c’est faire un bon match de temps en temps et battre une équipe qui a un budget quatre fois inférieur au tien… Si c’est ça être entraîneur avec 9 adjoints, un salaire à 400 ou 500 000€, mais mon dieu : prenez-moi à l’OM ! ».