«Prenez-moi à l’OM !» : Un ancien joueur de France 98 pose sa candidature (avec humour)

En une semaine, les émotions à Marseille ont été très fluctuantes et dignes de montagnes russes. Et pour cause, malgré une atmosphère de folie à l’approche du match contre Liverpool, les Marseillais ont pris l’eau face aux champions d’Angleterre : 3 buts à 0 au Vélodrome. Même son de cloche à Bruges (3-0) avec un succès qui vaut cher en Ligue 1 pour le maintien des espoirs de titre contre le RC Lens entre les deux revers en C1 (3-1). L’irrégularité qui plombe l’OM sous Roberto De Zerbi selon un champion du monde qui a fait une proposition, sur le ton de l’humour, assez cocasse.
Depuis le début de l’année 2026, l’OM alterne entre le très bon et le mauvais. En effet, l’année civile a débuté par un naufrage au Vélodrome face au FC Nantes (0-2, le tout avec deux expulsions côté marseillais). Mais par la suite, l’équipe de Roberto De Zerbi a rendu une belle copie lors du Trophée des champions perdu au Koweït contre le PSG (2-2 puis 1-4 aux tirs au but) avant d’enchaîner deux succès de rang en 1/16èmes de finale de Coupe de France face à Bayeux (9-0) puis Angers (5-2) avant de redescendre sur terre contre Liverpool au cours de la septième journée de saison régulière de Ligue des champions (0-3) et même score contre le Club Brugge mercredi soir. Entre ces deux défaites qui privent l’OM des 1/16èmes de finale de la C1, les Marseillais ont signé un sujet clair et net contre le RC Lens qui se bat pour le titre de Ligue 1 (3-1).
«Si c’est ça être entraîneur avec 9 adjoints, un salaire à 400 ou 500 000€, mais mon dieu : prenez-moi à l’OM !»
Une inconstance dans les résultats que Christophe Dugarry a pointé du doigt jeudi soir dans Rothen s’enflamme. Le champion du monde 98 et ex-attaquant de l’OM entre 1997 et 2000 a répondu à un auditeur non sans humour sur le bilan de Roberto De Zerbi sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. « Si être entraîneur, c’est faire un bon match de temps en temps et battre une équipe qui a un budget quatre fois inférieur au tien… Si c’est ça être entraîneur avec 9 adjoints, un salaire à 400 ou 500 000€, mais mon dieu : prenez-moi à l’OM ! ».
«Je ne dis pas que De Zerbi est une pompe, je dis qu’il est largement surcoté»
Sur la fréquence radio de RMC, Christophe Dugarry a poursuivi son argumentaire en mettant fin au sarcasme, le tout en soulignant le problème de l’OM avec Roberto De Zerbi : le statut qui lui est octroyé qui ne devrait pas être le sien. « Prenez-moi, je promets d’être capable de gagner un match de temps en temps ! C’est ça la régularité, c’est ça le haut niveau. Je ne dis pas que De Zerbi est une pompe, je dis qu’il est largement surcoté. On te l’a vendu comme le centre du projet, il est là le problème ».