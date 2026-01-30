«Luis Enrique s'est jeté dessus» : Le PSG recrute «un énorme talent»

fffff
Cet hiver, le PSG n'avait pas prévu de se renforcer, mais comme Luis Enrique l'a toujours dit, le club de la capitale reste à l'affût de toutes les opportunités. C'est d'ailleurs ce qui explique le transfert de Dro Fernandez, recruté pour 8,2M€ en provenance du FC Barcelone il y a quelques jours. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Dro Fernández. Le jeune espoir espagnol de 18 ans vient de signer un contrat avec le Club jusqu’en 2030 », pouvait-on lire dans le communiqué officiel du PSG. Et selon les informations de Laurent Perrin, journaliste du Parisien, c'est Luis Enrique qui s'est jeté sur cette opportunité pour recruter un joueur présenté comme un gros potentiel pour le futur.
«L'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus»
« Un autre transfert au PSG ? Non, ce n'est pas prévu. D'ailleurs, l'arrivée de Dro n'était pas prévue mais l'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus, car le jeune homme, sur lequel le Barça comptait beaucoup pour les années à venir, semble avoir un énorme talent. Mais il ne faut pas attendre d'autre arrivée cet hiver. Luis Enrique est content de son groupe », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.
«Il semble avoir un énorme talent»
D'ailleurs Laurent Perrin confirme que Dro Fernandez sera présent pour disputer les barrages de Ligue des champions : « Oui, sans aucun doute. Le PSG peut inscrire trois nouveaux joueurs avant le 5 février et ces joueurs peuvent avoir disputé un ou plusieurs matchs de Ligue des champions avec un autre club, ce qui est le cas de Dro Fernandez avec le Barça face à l'Olympiakos le 21 octobre ». Un renfort qui sera le bienvenu pour le PSG, qui va connaître un mois de février très agité, et qui a déjà perdu Khvicha Kvaratskhelia pour quelques matches.