«Luis Enrique s'est jeté dessus» : Le PSG recrute «un énorme talent»

Cet hiver, le PSG n'avait pas prévu de se renforcer, mais comme Luis Enrique l'a toujours dit, le club de la capitale reste à l'affût de toutes les opportunités. C'est d'ailleurs ce qui explique le transfert de Dro Fernandez, recruté pour 8,2M€ en provenance du FC Barcelone il y a quelques jours. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Dro Fernández. Le jeune espoir espagnol de 18 ans vient de signer un contrat avec le Club jusqu’en 2030 », pouvait-on lire dans le communiqué officiel du PSG. Et selon les informations de Laurent Perrin, journaliste du Parisien, c'est Luis Enrique qui s'est jeté sur cette opportunité pour recruter un joueur présenté comme un gros potentiel pour le futur.

PSG - Transfert annulé : Le désistement qui a changé la carrière de Cristiano Ronaldo ! https://t.co/CUY3vwN0g8 — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

«L'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus» « Un autre transfert au PSG ? Non, ce n'est pas prévu. D'ailleurs, l'arrivée de Dro n'était pas prévue mais l'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus, car le jeune homme, sur lequel le Barça comptait beaucoup pour les années à venir, semble avoir un énorme talent. Mais il ne faut pas attendre d'autre arrivée cet hiver. Luis Enrique est content de son groupe », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.