«Zidane l'appelait...» : Le jour où Mbappé a snobé son idole !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, leurs routes étaient destinées à se croiser. A deux reprises, avant sa signature en 2024 avec la présence de Zinedine Zidane pour sa présentation au Santiago Bernabeu, Mbappé aurait pu rejoindre le club merengue. Une fois, son transfert était si proche que le PSG a réussi, in extremis, à le faire capoter au terme du voyage de la dernière chance...

Le PSG et le Real Madrid se sont livrés plusieurs bras de fer au fil des années au sujet de Kylian Mbappé. Le champion du monde et capitaine de l'équipe de France a souvent fait l'objet de rumeurs de transfert à la Casa Blanca. Et ce, avant même sa signature au Paris Saint-Germain en 2017 puisque lors de son adolescence, Mbappé avait effectué un stage à l'académie du club madrilène avec Zinedine Zidane en personne qui l'avait accueilli.

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

«Quand Zidane et le Real Madrid l’appelaient, il était très difficile de penser que nous parviendrions à le convaincre» Après s'être révélé aux yeux de l'Europe avec l'AS Monaco pendant la saison 2016/2017, Kylian Mbappé avait plusieurs grandes formations du Vieux Continent à ses pieds, y compris le PSG et le Real Madrid qui se sont rendus coup pour coup avant que le gamin de Bondy décide de rejoindre le Paris Saint-Germain à la toute fin du mercato. Membre de la cellule recrutement du club de la capitale à l'époque, Luis Ferrer dévoilait les coulisses de ce transfert en 2019 pour Infobae. « Quand Zidane et le Real Madrid, qui venait de gagner deux Ligues de Champions à ce moment-là, l’appelaient, il était très difficile de penser que nous parviendrions à le convaincre. Nous avons fait tout ce qu’il était imaginable de faire pour convaincre sa famille et lui ».