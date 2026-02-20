«On s'est beaucoup fighté» : Ça dégénère avec Habib Beye à l’OM, «il ne m’a pas trop épargné»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Orphelin de Roberto De Zerbi qui a décidé d’abandonner et quitter le club la semaine dernière, l’OM a officialisé mercredi la nomination de son nouvel entraîneur : Habib Beye. Le Sénégalais connaît bien le club pour y avoir joué pendant quatre ans, entre 2003 et 2007, et les choses ont parfois dégénéré lors de son passage à Marseille.

Presque 23 ans après son transfert en provenance de Strasbourg, Habib Beye est de retour à l’OM, cette fois-ci en tant qu’entraîneur. Le technicien sénégalais, démis de ses fonctions au Stade Rennais en début de semaine dernière, n’a jamais caché son envie d’être sur le banc de Marseille un jour et en a eu l’opportunité à la suite du départ de Roberto De Zerbi, avec la tâche de redresser la situation et sortir le club de la crise qu’il traverse depuis plusieurs jours.

🎙️ 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 avant #SB29OM : "C’est une très grande fierté d’être ici, vous connaissez mon attachement pour ce club. Le match de demain est important, ce sera difficile, à nous de faire un bon match." pic.twitter.com/lvhIxqSKK3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2026

« Il y a même eu quelques petites frictions » « C’était mon capitaine et il avait une grosse personnalité, il était à l'écoute et écouté dans le vestiaire, il parlait bien, avait toujours les mots justes », s’est souvenu Mathieu Valbuena auprès de BFM Marseille, lui qui a joué avec Habib Beye lors de sa dernière saison l’OM. « On s'est beaucoup fighté sur le terrain car il m'a mis pas mal de coups à l'entraînement, on s’est beaucoup chamaillé, ça fait partie du jeu. Il ne m’a pas trop épargné, il y a même eu quelques petites frictions mais c’était aussi le contexte marseillais à cette époque-là. C'était un meneur d'hommes qui n'est pas timide, qui prenait la parole pendant les repas, qui avait le sourire, quelqu'un de médiateur. Quelquefois il y avait des embrouilles et il essayait d'apaiser les tensions, de parler avec les uns et les autres pour apporter du calme et de la sérénité. »