«Un joueur unique» : Zidane, son ultime cadeau «avant de partir»...

Zinedine Zidane a passé 10 années à l'étranger au cours de sa carrière de joueur. Un quinquennat à la Juventus et le même au Real Madrid avant de raccrocher les crampons en 2006 à l'aube de son 34ème anniversaire. Zizou a, sans en avoir conscience au moment des faits, marqué la carrière d'un de ses coéquipiers en équipe de France avec lequel il a tout gagné.

Didier Deschamps, Michel Platini, Lilian Thuram, Thierry Henry, Fabien Barthez. Ils sont nombreux les joueurs de football qu'on associe rapidement au moment d'évoquer l'équipe de France. Toutefois, pour beaucoup, le premier nom qui sort n'est autre que Zinedine Zidane. Le Ballon d'or 98 est considéré comme une idole du patrimoine français et il n'y a qu'à témoigner de la forte attente autour de lui pour la succession de Deschamps sur le banc de touche de l'équipe de France ou bien sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 où il a porté la flamme avant de la confier à Rafael Nadal. Le tout, sans jamais n'avoir pris part en tant qu'athlète aux JO.

«Zidane m'a expliqué l'idée et les ambitions du club» Pendant sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a notamment marqué les esprits à la Juventus ainsi qu'au Real Madrid. Entre ces deux expériences, Zizou s'est investi dans le transfert d'un joueur qui allait marquer l'histoire du club turinois : David Trezeguet. « Zizou a joué un rôle dans ma signature à la Juventus en 2000 ? Oui, de son côté en sachant que j'avais la possibilité de signer à la Juve, il m'a expliqué l'idée et les ambitions du club. Il m'a parlé des coéquipiers, la ville, son histoire et les supporters. Pour moi, c'était très important de savoir tout ça, lui a été très clair. On a fait une année ensemble en 2000 avant qu'il parte au Real Madrid, ce qui était son ambition ».