«T'es la future star» : Quand l'OM était persuadé de réaliser le transfert parfait !

Il y a plusieurs années, un attaquant avait tapé dans l’oeil de l’OM après un but inscrit sur la pelouse du Vélodrome. Le principal intéressé avait alors été convié par le président de Marseille chez lui, persuadé qu’il était la « future star » et désireux de le recruter, mais les discussions ne se sont pas passées comme prévu.
Dans un entretien accordé à L’Équipe l’année dernière, Xavier Gravelaine avait raconté ses souvenirs de carrière et notamment le moment où il avait tapé dans l’œil de Bernard Tapie. L’ancien attaquant évoluait à Caen et avait été buteur sur la pelouse du Vélodrome. Celui qui était alors le président de l’OM l’avait contacté lui et ses agents afin de les rencontrer chez lui à Paris.
« J'en ai vu des joueurs, mais toi, t'es la future star ! »
« Lors de la saison 1992-1993, après un but marqué au Vélodrome où je mets (Marcel) Desailly sur le cul, Bernard Tapie nous convoque, avec mes agents, un dimanche matin, chez lui, rue des Saints-Pères à Paris. Il nous fait la totale : "J'en ai vu des joueurs, mais toi, t'es la future star !" Quel charisme, un vrai acteur. Au bout d'un moment, il veut savoir ce que j'ai dans les tripes. Je lui demande si Raymond Goethals sera toujours l'entraîneur la saison suivante. Il éclate de rire, à l'excès comme il savait faire, et répond : "Mais t'as rien compris au football ! Tu crois que je mets autant d'argent pour qu'on fasse joujou avec mon jouet ? L'entraîneur, c'est moi" », avait confié Xavier Gravelaine.
« T'as pas envie de jouer à Marseille, tu dégages ! »
Toutefois, dans les mois qui ont suivi, les échanges sont devenus plus tendus entre Xavier Gravelaine et Bernard Tapie : « Quelques mois plus tard, on se revoit. C'est plus tendu, parce qu'on demandait toujours des garanties, pas seulement financières, dans mon contrat. Il a beau tripler mon salaire, je tiens bon pour une question de principe. Il s'énerve : "C'est bon, t'as pas envie de jouer à Marseille, tu dégages !" » Xavier Gravelaine finira par débarquer à l’OM en 1996, avant de rejoindre Montpellier en 1998 puis de retourner au PSG en janvier 1999.