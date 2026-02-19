«T'es la future star» : Quand l'OM était persuadé de réaliser le transfert parfait !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a plusieurs années, un attaquant avait tapé dans l’oeil de l’OM après un but inscrit sur la pelouse du Vélodrome. Le principal intéressé avait alors été convié par le président de Marseille chez lui, persuadé qu’il était la « future star » et désireux de le recruter, mais les discussions ne se sont pas passées comme prévu.

Dans un entretien accordé à L’Équipe l’année dernière, Xavier Gravelaine avait raconté ses souvenirs de carrière et notamment le moment où il avait tapé dans l’œil de Bernard Tapie. L’ancien attaquant évoluait à Caen et avait été buteur sur la pelouse du Vélodrome. Celui qui était alors le président de l’OM l’avait contacté lui et ses agents afin de les rencontrer chez lui à Paris.

« J'en ai vu des joueurs, mais toi, t'es la future star ! » « Lors de la saison 1992-1993, après un but marqué au Vélodrome où je mets (Marcel) Desailly sur le cul, Bernard Tapie nous convoque, avec mes agents, un dimanche matin, chez lui, rue des Saints-Pères à Paris. Il nous fait la totale : "J'en ai vu des joueurs, mais toi, t'es la future star !" Quel charisme, un vrai acteur. Au bout d'un moment, il veut savoir ce que j'ai dans les tripes. Je lui demande si Raymond Goethals sera toujours l'entraîneur la saison suivante. Il éclate de rire, à l'excès comme il savait faire, et répond : "Mais t'as rien compris au football ! Tu crois que je mets autant d'argent pour qu'on fasse joujou avec mon jouet ? L'entraîneur, c'est moi" », avait confié Xavier Gravelaine.