Transfert à 30M€, le Paris FC a dégainé une offre !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Sidiki Chérif, le Paris FC aimerait s'attacher ses services lors de ce mercato hivernal. En ce sens, le club présidé par Pierre Ferracci aurait formulé une offre à hauteur de 23M€. Mais alors qu'elle réclamerait environ 30M€, la direction du SCO d'Angers aurait refusé cette proposition.

Véritable révélation de cette saison, Sidiki Chérif a inscrit quatre buts avec le SCO d'Angers en Ligue 1. Alarmé par les performances du crack de 19 ans, le Paris FC souhaiterait le recruter lors de ce mercato hivernal. D'ailleurs, le club présidé par Pierre Ferracci serait déjà passé à l'offensive.

Mercato : Le PFC propose 23M€ pour Chérif Selon les informations de L'Equipe, la direction du Paris FC aurait formulé une offre d'environ 23M€ (bonus compris) pour s'offrir Sidiki Chérif cet hiver. Toutefois, le SCO d'Angers réclamerait environ 30M€ pour la vente de son numéro 11. Par conséquent, le PFC a vu sa proposition être refusée.