«Une bénédiction» : Un joueur de l’OM signe au PSG !

Transféré à l’OM l’été dernier par la Juventus, Timothy Weah avait fait ses débuts au PSG, avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en 2018, avant de partir six mois plus tard au Celtic Glasgow. Une signature qu’il considère comme « une bénédiction », alors que peu de joueurs de sa génération évoluent aujourd’hui au haut niveau.

Arrivé cet été à l’OM en provenance de la Juventus, c’est au PSG que Timothy Weah a fait ses premiers pas. En 2018, l’international américain (47 sélections), fils du Ballon d’Or 1995 George Weah, signait son premier contrat professionnel avec le club de la capitale, où il a été formé.

Sa signature au PSG, « une bénédiction » Six mois plus tard, Timothy Weah était prêté au Celtic Glasgow, avant de rejoindre le LOSC à l’été 2019, puis la Juventus en 2023 et enfin l’OM. Dans un entretien accordé au Parisien, le joueur âgé de 25 ans est revenu sur la signature de son premier contrat professionnel au PSG et si cela était une étape ou un aboutissement pour lui.