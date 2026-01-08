L'OM se fait arnaquer sur le mercato : La folle accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM réalisait le plus gros transfert de son histoire en lâchant plus de 30M€ pour recruter Igor Paixao en provenance de Feyenoord. Une somme qui aujourd'hui débat compte tenu du rendement de l'ailier brésilien qui n'a pas réellement justifier le montant de son transfert.

C'est un transfert qui a largement été commenté l'été dernier. Et pour cause, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM qui a déboursé 33M€ pour le recruter en provenance de Feyenoord. Une somme jugée excessive par le journaliste de Canal+ Nicolas Tourriol.

33M€ pour Paixao, c'est le choc « Quel est le joueur qui a coûté le plus cher là-dedans et dont personne ne parle ? C’est Paixao. Il fait quoi, car à partir du moment où le joueur le plus cher n’est pas bon, on peut parler du mercato quand même », lâche-t-il sur le plateau du Late Football Club, avant que Bertrand Latour n'abonde dans son sens.