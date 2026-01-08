OM : L’histoire d’amour annoncée avant son transfert !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier et l’Olympique de Marseille se retrouve au centre de nombreuses spéculations. C’est le cas avec Himad Abdelli, que plusieurs sources annoncent tout proche de quitter le SCO Angers pour poser ses valises dans le sud de la France.

Après une première partie de saison assez décevante, l’OM a l’intention de se renforcer en ce mercato hivernal. Et ça va commencer par le milieu de terrain, puisque la première recrue de l’hiver marseillais devrait être Himad Abdelli, qui a réalisé d’excellentes choses du côté du SCO Angers.

« Je ne suis pas surpris parce qu’il est supporter de l’OM depuis petit » Pour Walid Acherchour, ce transfert serait une excellente nouvelle pour l’OM. « Moi, Abdelli, j’ai toujours été fan du joueur. J’ai été fan du joueur à Angers, mais la pression est très différente à Marseille. Je ne suis pas surpris qu’il opte pour Marseille parce qu’il est supporter de l’OM depuis petit » a-t-il expliqué, sur RMC.