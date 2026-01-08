F1 - Officiel : Max Verstappen fait ses adieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après quatre saisons, le Formule 1 fait ses adieux à la génération des monoplaces à effet de sol. Une nouvelle ère va s'ouvrir en F1 avec une réglementation qui a des allures de révolution. Mais ce n'est pas pour déplaire à Max Verstappen, qui estime que les monoplaces à effet de sol étaient bien trop brutales à piloter.

Instaurée en 2022, la nouvelle réglementation basée sur l'effet de sol a pris fin à l'issue de la saison dernière. Un soulagement pour la plupart des pilotes, y compris pour Max Verstappen qui a pourtant été le grand gagnant de cette période de quatre ans. Le quadruple champion du monde assure effectivement que les monoplaces étaient trop difficiles à conduire.

Verstappen fait ses adieux à l'ancienne génération de monoplaces « La rigidité des voitures. On devait évidemment les faire rouler très près du sol, et pour notre dos et tout le reste, c’était vraiment dur », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en rajouter une couche afin de confirmer son soulagement de passer à une nouvelle ère de monoplaces, probablement moins rigides.