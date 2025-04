OM : Christophe Galtier file un coup de main surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de son passage à l’OM en deuxième partie de saison dernière, Jean-Louis Gasset a notamment eu sous ordres Pierre-Emerick Aubameyang. Un joueur qu’il aimait beaucoup, mais qu’il ne connaissait pas personnellement avant de le côtoyer à Marseille. Il savait en revanche déjà comment l’utiliser grâce à Christophe Galtier, son entraîneur à l’ASSE.

Si Montpellier se déplace sur la pelouse de l’OM ce samedi soir pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset ne fera pas son retour au Stade Vélodrome. Le technicien français âgé de 71 ans a quitté son poste d’entraîneur du MHSC début avril et a été remplacé par Zoumana Camara. Quelques jours avant, il s’était confié à TopMercato, revenant notamment sur son passage à Marseille, où il a entraîné Pierre-Emerick Aubameyang.

« Christophe Galtier, qui l’a eu longtemps à Saint-Etienne, me l’avait bien décrit »

« C’était génial d’avoir un joueur comme ça ! C’est un joueur que j’aimais beaucoup, mais que je ne connaissais pas bien personnellement. Je savais le situer parce que Christophe Galtier, qui l’a eu longtemps à Saint-Etienne, me l’avait bien décrit. Il m’avait dit : “il ne veut pas jouer 9, il ne veut pas jouer à gauche. Il faut lui trouver sa place…” », a confié Jean-Louis Gasset.

« Et là, Pierre-Emerick sourit, l’air de dire : “Toi, tu me connais par cœur“ »

Des conseils qui lui ont servi lorsqu’il a débarqué sur le banc de l’OM en février 2024 : « J’avais gardé ça en mémoire. Et, à la première discussion ensemble, je lui ai dit : “Voilà. Moi, je te vois dans cette position“. Et là, Pierre-Emerick sourit, l’air de dire : “Toi, tu me connais par cœur“. A partir de là, on part en confiance et ça marche. Comme cela a fonctionné avec des joueurs essentiels comme Balerdi, Kondogbia, Veretout… Ce sont des joueurs qui avaient tous un vécu, de l’expérience. Ils avaient juste besoin de sérénité… »