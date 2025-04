OM : Surprise, Benatia relance un gros clash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Jean-Louis Gasset a mis un terme à sa carrière d’entraîneur après la fin de son aventure à Montpellier début avril, Medhi Benatia lui a rendu hommage, saluant son passage à l’OM la saison dernière, qu’il avait mené en demi-finale de la Ligue Europa. Des propos qui contrastent avec ceux qu’il avait tenus sur les ondes de RMC en décembre dernier.

Jean-Louis Gasset ne fera pas son retour au Stade Vélodrome samedi, à l’occasion de la rencontre entre l'OM et Montpellier. Début avril, le MHSC et le technicien français âgé 71 ans ont officialisé la fin de leur collaboration et c’est Zoumana Camara qui finira la saison sur le banc montpelliérain. Une ultime aventure qui marque la fin de la carrière d’entraîneur de Jean-Louis Gasset, à qui Medhi Benatia a rendu hommage.

« C’est quelqu’un qui nous a permis de rêver en disputant une demi-finale de coupe d’Europe »

« C’est une personne extraordinaire, un homme d’une qualité rare. Il n’y a pas plus simple que lui, tant qu'il a son repas et sa sieste derrière, il ne peut rien arriver à notre Jean-Louis ! Il est magnifique. Ce n’est pas à moi de le juger, il a le double de mon âge. Mais c’est un passionné de football avec une sagesse incroyable et un super mec. Il est un peu “à l’ancienne”, comme on dit, mais il a beaucoup de valeurs, de respect. C’est quelque chose qui se perd, donc c’est toujours bon d’avoir des gens comme lui pour profiter de leur expérience. Je ne l’ai jamais eu en tant que joueur, mais je me serais régalé avec un coach ou un adjoint comme lui. Je ne lui souhaiterai toujours que du bon. Indépendamment des résultats, c’est quelqu’un qui nous a permis de rêver en disputant une demi-finale de coupe d’Europe. Sans lui, on ne passait pas », a confié Medhi Benatia auprès de La Provence.

« L’année dernière j’ai passé six mois où j’ai pris zéro plaisir »

Des propos qui contrastent avec ceux que le directeur du football de l’OM avait tenus en décembre dernier dans l’After Foot sur RMC. Medhi Benatia avait alors été très critique au moment d’évoquer la saison dernière, lui qui a connu Gennaro Gattuso comme entraîneur à son arrivée, avant d’avoir un rôle important dans la venue de Jean-Louis Gasset. « L’année dernière j’ai passé six mois où j’ai pris zéro plaisir. Il ne faut pas me parler de la demi-finale de coupe d’Europe parce que moi-même je ne sais pas comment on a fait une demi-finale de coupe d’Europe. Dans le jeu, c’était catastrophique. On ne faisait pas trois passes, ce n’était pas plaisant. L’attitude n’était pas bonne, on ne travaillait pas comme on doit travailler dans un club comme l’Olympique de Marseille. Cette année, je ne sais pas où on va finir, mais ce que je peux vous dire c’est que je suis content de la façon dont l’équipe travaille, de l’entraîneur, d'avoir un staff qui arrive à 8h du matin et repart à 19h, un entraîneur qui regarde tous les matchs de Premier League, Serie A… Je suis content de voir qu’il y a de la passion autour et je pense que dans une ville comme Marseille tu dois avoir cette attitude si tu veux espérer réussir », avait déclaré Medhi Benatia.