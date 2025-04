Vente OM : Les deux premières stars de l’Arabie Saoudite annoncées ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian refait parler de lui. Lors de l'un de ses lives, le journaliste a sous-entendu que l'OM allait être vendu à un consortium international mené par l'Arabie Saoudite. Selon lui, ce n'est donc pas un hasard si le club marseillais pense à des pensionnaires de la Saudi Pro League pour renforcer son groupe.

La défense devrait être l’un des chantiers prioritaires de l’OM lors du prochain mercato estival. Les premiers noms ont fuité dans les médias. On trouve dans cette liste quelques gros noms comme Aymeric Laporte (Al-Nassr) ou encore Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), qui jouent en Arabie Saoudite.

L'avertissement de Vézirian

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a évoqué ces deux pistes. Et il n’a pas caché son inquiétude. « Il faut voir ces joueurs au niveau physique ce qu’ils donnent après leur passage dans un championnat semi-pro. Il faut qu’ils se remettent dans le bain, la Ligue 1 c’est costaud. Laporte est un mec qui a une bonne relance, un bon pied gauche. Et Koulibaly est physique, mais avec le poids des années, la baisse de l’intensité, est ce qu’il pourrait s’imposer ? La question se pose » a confié le journaliste.

Un deal bientôt bouclé entre l'Arabie Saoudite et l'OM ?