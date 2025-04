Un crack signe à l’OM : De Zerbi est déjà interpellé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, l'OM a officialisé la prolongation de Robinio Vaz. Agé de 18 ans, l'attaquant marseillais a rempilé jusqu'en juin 2028. Après avoir posé avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, le jeune joueur, arrivé en août dernier en provenance du FC Sochaux, a évoqué ses objectifs avec le club phocéen.

L’OM a sécurisé l’avenir de l’un de ses plus solides espoirs. Âgé de 18 ans, Robinio Vaz a donné son accord pour prolonger son contrat. Entré en jeu à trois reprises avec l’équipe professionnelle, l’attaquant est désormais lié à l’équipe marseillaise jusqu’en juin 2028. Après avoir signé son contrat, Vaz a partagé son bonheur devant les caméras du club.

Les premiers mots de Robinio Vaz

« Je suis heureux et fier de signer cette prolongation. C’est une preuve de confiance de la part du club et un honneur pour moi de faire partie de ce projet. Je remercie le président, le directeur sportif, le coach et ceux qui m’aident à progresser au quotidien. C’est une chance incroyable de côtoyer de grands joueurs, ça me pousse à me surpasser à l’entraînement tous les jours » a déclaré Vaz, qui dispute sa première saison sous les couleurs de l'OM.

« Ce n’est que le début »

Gêné par une blessure en début d’année, l’attaquant a repris l’entraînement avec l’espoir d’intégrer durablement la formation entraînée par Roberto de Zerbi. « Quand j’ai joué à l’Orange Vélodrome pour la première fois, j’ai eu beaucoup de frisson. C’était incroyable. Ça me donne envie de tout donner à l’entraînement pour le revivre de nombreuses fois. Le coach fait jouer les jeunes et nous donne sa confiance, à nous de lui redonner la confiance qu’il nous a donnée. Rien n’est acquis, ce n’est que le début, je vais tout donner pour porter ce maillot le plus longtemps possible et rendre fier le peuple marseillais » a déclaré Vaz, qui pourrait bien faire parler de lui la saison prochaine.