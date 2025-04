Crise à l'OM, le vrai coupable enfin trouvé ?

Axel Cornic

C’est une fin de saison infernale que va vivre l’Olympique de Marseille, qui après avoir perdu la deuxième place de Ligue 1 pourrait voir la qualification pour la Ligue des Champions lui échapper. Ce serait une véritable catastrophe et il faudra bientôt tirer le bilan si les choses se passent mal, avec notre sondage du jour pour trouver le véritable coupable de cette crise.

Le match contre l’AS Monaco était le rendez-vous de la fin de la saison. Et l’OM l’a raté (3-0), perdant contre un rival direct et s’enlisant un peu plus dans une crise qui fait rage. Car en cas de nouveau mauvais résultat lors des cinq prochaines journées de Ligue 1, les Marseillais pourraient bien faire une croix sur la Ligue des Champions pour la deuxième saison de suite.

« J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions »

Evidemment, certains joueurs sont déjà pointés du doigt... et par leurs propres coéquipiers ! La sortie d’Adrien Rabiot d’il y a deux semaines a en effet fait beaucoup de bruit. « On a des objectifs et ça n'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça » avait lancé le milieu de terrain de l’OM, dont l’avenir semble être étroitement lié à une qualification pour l’Europe. Aucun nom n’a été livré, mais à en croire les indiscrétions venant de Marseille, Mason Greenwood ainsi que Luis Henrique agaceraient de plus en plus au sein du vestiaire.

Une direction totalement perdue ?

Et que dire de l’entraineur ? Recruté pour son football spectaculaire, Roberto De Zerbi n’a quasiment jamais réussi à installer sa vision du football. Ses choix sont d’ailleurs critiqués, avec notamment une défense bancale et des joueurs qui ne jouent pas à leurs postes. L’erreur peut également venir de plus haut avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria, qui n’ont pas été capable de construire une équipe collant avec la philosophie du technicien italien. Sans parler d’un Frank McCourt aux abonnés absent, qui semble assister impuissant au naufrage de l’OM depuis les Etats-Unis.

Alors, selon vous qui le vrai coupable de la crise marseillaise ?