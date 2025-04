OM - Rabiot : Le nouveau tacle de Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 30 ans, Adrien Rabiot est depuis l'été dernier un joueur de l'OM. Après son expérience en Italie, le milieu de terrain est donc revenu en Ligue 1. Si l'international français montre à Marseille qu'il est l'un des meilleurs à son poste, Daniel Riolo estime toutefois qu'il y a meilleur que Rabiot. Notamment à l'OL avec Corentin Tolisso.

Entre Corentin Tolisso et Adrien Rabiot, la préférence de Daniel Riolo est très claire. Cela fait un moment que le journaliste RMC penche du côté du milieu de terrain de l'OL plutôt que de celui de l'OM. « Honnêtement, vraiment, Tolisso c’est au-dessus de Rabiot. Il n’y a même pas un polaroïde pour moi. Comment ça je ne suis pas objectif ? C’est mon avis. Je préfère les qualités de Tolisso, je préfère tout de chez Tolisso. Je préfère tout. Demain, je suis le DS d’un club, j’ai le choix entre les deux, je prends Tolisso les yeux fermés. C’est comme ça », avait notamment balancé Riolo, estimant ainsi Tolisso meilleur que Rabiot. Un avis qui n'a toujours pas changé...

« Hors PSG, Tolisso c'est le meilleur milieu de terrain »

Et voilà que dans L'After Foot, il en a remis une couche sur Corentin Tolisso et Adrien Rabiot. Ayant toujours un penchant pour le Lyonnais, Daniel Riolo a ainsi lâché : « Tolisso, par rapport à Rabiot, vous vous souvenez du débat du début de saison ? Tolisso, c'est une saison incroyable. Hors PSG, Tolisso c'est le meilleur milieu de terrain ».

« Au-dessus de Rabiot »

« Il est au-dessus de Rabiot parce qu'à mon sens, il n'a jamais été utilisé à sa vraie place. On a bricolé quelque chose où son attitude et sa mentalité ont fait office, mais ce n'est pas sa position, on aurait dû trouver une autre solution », a poursuivi Riolo à propos du débat Tolisso/Rabiot.