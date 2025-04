Florent Manaudou : Elsa Bois, le message à son ex !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Florent Manaudou a validé son ticket pour la finale de Danse avec les stars grâce à sa performance scénique et son cha-cha avec Elsa Bois. La danseuse a exprimé sa joie après cette nouvelle sur Instagram en adressant un message à ses ex-partenaires, y compris Michou avec qui elle a eu une relation ?

Vendredi 18 avril 2025 rimait avec demi-finale sur TF1. Le prime de cette semaine de Danse avec les stars a permis aux 2,8M de téléspectateurs de savoir qui seront les finalistes de cette 14ème saison du programme. Et après avoir décroché deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en 50 m nage libre et au relais 4x100 m 4 nages masculin, Florent Manaudou pourrait en faire de même la semaine prochaine.

Le clin d'oeil à Michou ?

En effet, son cha-cha avec Elsa Bois, sa partenaire de danse pour Danse avec les stars, l'a permis d'être l'un des trois finalistes de cette édition avec l'ancien footballeur et champion du monde Adil Rami et Lenie. Le chanteur Jungeli et Mayane ont échoué aux portes de la finale. Danseuse professionnelle et partenaire de Florent Manaudou, Elsa Bois a publié une Story Instagram par le biais de laquelle elle s'est enflammée pour cette nouvelle tout en adressant un message à ses ex-partenaires et de la ville pour Michou ? « La finale purée. Ce sera ma deuxième finale en quatre saisons, c’est tellement incroyable ce que je vis à travers cette émission. J’ai eu la chance de rencontrer quatre partenaires géniaux avec qui j’ai vécu des moments inoubliables et qui auront marqué ma vie à jamais ».

«J'ai hâte de voir comment notre parcours avec Florent Manaudou va se terminer»

Après avoir glissé un mot à ses anciens collaborateurs de piste, Elsa Bois a évoqué la fin de son aventure avec Florent Manaudou, quel qu'en soit le dénouement, la semaine prochaine pour la finale de Danse avec les stars 2025. « Et j'ai hâte de voir comment notre parcours avec Florent Manaudou va se terminer la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura été riche en intensité et en émotions, et on compte bien profiter de cette dernière semaine à fond. Et un grand merci à vous aussi de nous avoir permis d'en arriver là ». Reste à savoir quelle sera la couleur de la médaille de Florent Manaudou.