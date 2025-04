Nouvelle aventure avec Florent Manaudou, Elsa Bois panique !

Pierrick Levallet

Ce vendredi soir, c’est les demi-finales de Danse avec les Stars ! Impressionnant depuis le début de cette nouvelle saison, Florent Manaudou est vu par certain comme le favori pour la victoire finale. Elsa Bois veut toutefois s’embarquer dans une nouvelle aventure avec lui pour surprendre une nouvelle fois le jury.

Associé à Elsa Bois sur cette édition de Danse avec les Stars, Florent Manaudou ne cesse d’impressionner. Le champion olympique 2012 fait preuve d’une aisance surprenante sur le parquet. Arrivé jusqu’en demi-finale, l’athlète de 34 ans peut toutefois encore impressionner le jury. C’est en tout cas le défi que s’est lancée Elsa Bois. Mais la danseuse n’est pas vraiment sereine quant à l’idée de s’embarquer dans cette nouvelle aventure avec Florent Manaudou.

«Ça va être compliqué»

« Cette semaine, on va danser un Cha Cha sur You should be dancing des Bee Gees. Je ne vais pas te mentir, ça va être compliqué. Surtout quand on arrive en demi-finale et que le niveau de la compétition ne fait qu'augmenter » a d’abord lancé Elsa Bois à Florent Manaudou dans des images captées par TF1.

«C’est ce que je redoutais le plus pour toi»

« Et là, en fait ce qui est dur, c'est que le Cha Cha, c'est la danse que je redoutais le plus pour toi. On va essayer de faire en sorte que ça marche ! Mais en tout cas, ce qui va être ultra important pour passer en finale, c'est de montrer que t'es devenu un vrai performer » a-t-elle ensuite ajoutée. À voir maintenant si Florent Manaudou bluffera une nouvelle fois le jury pour se hisser jusqu’en finale ce vendredi soir.