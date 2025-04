Elsa Bois : Florent Manaudou apeuré, la surprenante confession

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vendredi soir, le prime de la demi-finale de Danse avec les stars se déroulera sur les antennes de TF1. Toujours en lice avec sa partenaire Elsa Bois, Florent Manaudou se mesurera à Adil Rami et surtout à Jungeli. Le jeune chanteur de 16 ans fait tout particulièrement peur au nageur olympique qui va être contraint de se surpasser avec Elsa Bois pour maintenir ses chances de titre en vie...

Après avoir décroché deux médailles de bronze en équipe au relais 4x100 mètres puis solo sur du 50 mètres nage libre, Florent Manaudou a récemment déclaré avoir vécu un syndrome post-traumatique à cause des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le nageur assurait avoir vécu une période de déprime olympique. « Après les Jeux, je suis tombé en dépression pendant deux, trois mois. Pendant cinq ans, je ne vais pas dire que je me réveillais tous les matins en pensant aux Jeux olympiques de Paris, mais en tout cas c'était un truc en fond comme ça que je voyais et qui me motivait ».

Après sa dépression due aux JO de Paris 2024, Manaudou a retrouvé le sourire à Danse avec les stars avec Elsa Bois

Pour se relancer et retrouver une certaine stimulation au quotidien, Florent Manaudou a pris la décision de participer à l’édition 2025 de Danse avec les stars. Chaque vendredi, à l’occasion des primes, le champion olympique performe sur les antennes de TF1 avec Elsa Bois sa partenaire de danse, et éventuellement à la ville selon les diverses rumeurs. Et à chaque fois, Manaudou réussit à passer au tour suivant. Résultat, ils ne sont plus que cinq danseurs pour la demi-finale qui sera diffusée vendredi soir.

Manaudou craint fortement Jungeli pour le prochain prime avec Elsa Bois

Florent Manaudou compte bien ne pas échouer aux portes de la finale de Danse avec les stars et fera tout son possible pour faire mieux que la concurrence avec Elsa Bois sur la piste de danse. Néanmoins, ladite concurrence l’effraie et tout particulièrement Jungeli. Le chanteur de 16 ans auteur de Petit génie est un adversaire trop « dangereux » aux yeux de Manaudou qui a surenchéri devant les caméras de TF1 en assurant que Jungeli était « au-dessus » de lui ou d’Adil Rami, l’ancien footballeur étant toujours en lice et ayant récolté les meilleurs votes des juges pendant le dernier prime. Le ton est donné, reste à savoir quel sera le verdict à présent.