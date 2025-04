Florent Manaudou - Elsa Bois : L'aventure avec «trois autres filles» !

Amadou Diawara

Florent Manaudou fait équipe avec Elsa Bois dans l'émission Danse avec les Stars. Qualifié pour les demi-finales de la compétition, le nageur doit préparer un cha-cha sur le titre You Should Be Dancing des Bee Gees. En plus d'Elsa Bois, trois autres femmes vont performer avec Florent Manaudou lors du prime de ce vendredi soir.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou s'est éloigné des bassins depuis quelques semaines. En effet, le nageur s'illustre sur les parquets de Danse avec les Stars aux côtés d'Elsa Bois. Alors que le couple - dans l'émission et dans la vie - s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition, la danseuse a dévoilé le programme de la semaine à son partenaire, et ce, dans une vidéo publiée par TF1 ce lundi soir.

«J'ai envie que tu fasses danser toutes les filles»

« Comment tu te sens après ces quarts de finales ? », a demandé Elsa Bois. « Je suis content de la danse, du premier 10 », a répondu Florent Manaudou, avant que sa partenaire ne lui détaille ce qu'ils vont préparer ensemble pour le prime de vendredi soir. « Le premier 10, c'est beau. Cette semaine, on va danser un cha-cha sur You Should Be Dancing des Bee Gees. Je ne vais pas te mentir, le cha-cha, c'est compliqué, surtout quand on arrive en demi-finale et que le niveau de la compétition ne fait qu'augmenter. Et là, ce qui est dur, c'est que le cha-cha, c'est la danse que je redoutais le plus pour toi. Encore une fois, anatomiquement, tu n'es pas très aidé, parce qu'il faut avoir les pieds ouverts. Il faut avoir les jambes tendues. Il faut avoir des hanches. Et toi, t'arrives à mettre des hanches quand tu plies les jambes. Maintenant, il faut arriver à mettre des hanches quand tu tends les jambes. On va essayer de faire en sorte que ça marche, mais en tout cas, là ce qui va être ultra important pour passer en finale, c'est de montrer que tu es devenu un vrai performeur. On a vu que techniquement, tu étais appliqué. On a vu que maintenant, tu arrivais à donner plus de couleur à tes danses, dans le sens où t'arrives plus à changer tes expressions de visage. Là maintenant, je veux que tout prenne un step au-dessus et qu'on se dise que : "voilà, il est complet". Sur ce cha-cha, on va avoir des danseurs additionnels. Et j'ai envie que tu fasses danser toutes les filles », a développé Elsa Bois.

«Tu vas aussi danser avec trois autres filles»

« Toutes les filles, c'est à dire ? », s'est interrogé Florent Manaudou. « Tu vas danser avec moi, mais tu vas aussi danser avec trois autres filles. Je sais que je te rajoute des challenges (rires), et que c'est pas facile, mais j'ai vraiment envie qu'on se dise : "ah ouais, le gars il gère quoi ". Tu te sens prêt ? », a précisé Elsa Bois. « Ouais », a lâché simplement le nageur de 34 ans. « Ça ne va pas être facile, mais je pense que tu peux y arriver », a prévenu la danseuse professionnelle, avant que Florent Manaudou ne conclut : « Non, ça ne va pas être facile, mais c'est le challenge ».