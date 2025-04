Transfert à l’ASSE, la discussion secrète avec Hazard

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a eu le nez creux en recrutant Lucas Stassin. Après des débuts timides, le jeune attaquant belge compte, aujourd'hui, 12 buts en Ligue 1 et s'affirme comme le leader de l'attaque stéphanoise. Dans ce dossier, les Verts ont eu chaud car certains ont essayé de le dissuader de signer dans le Forez

Voilà un transfert conclu dans les dernières heures du mercato, et qui pourrait changer la saison de l’ASSE. A la fin de l’été 2024, le club stéphanois avait officialisé l’arrivée de Lucas Stassin, jeune pépite formée à Westerlo. Recruté 10M€, l’attaquant a mis quelques semaines avant de prendre la mesure de son rôle chez les Verts. Mais depuis décembre, Stassin semble s’être libéré de ses chaînes. Aujourd’hui, il compte 12 buts en Ligue 1, dont un doublé marquant face à l’OL le 20 avril dernier.

Stassin avait expliqué son choix

Juste après sa signature, le joueur belge avait justifié son choix. « La direction ne manque pas d'argent. Le club a été très clair et honnête avec moi : on veut te garder mais Saint-Étienne a fait une offre qu'on ne peut pas refuser, à toi de voir. Si tu restes, on sera très heureux mais on ne t'empêchera pas de partir non plus. Le seul truc, c'est que Westerlo n'a accepté l'offre que dans la nuit avant la dernière journée du mercato. C'est mon père qui m'a réveillé en disant qu'on devait partir en vitesse à Saint-Étienne pour tout régler là-bas. C'était une journée agitée (sourire) » avait confié Stassin.

Le frère d'Eden Hazard avait tenté de plomber ce transfert

Mais comme indiqué par son père, Lucas Stassin a bien failli ne jamais signer à l’ASSE en raison de Thorgan Hazard, qui lui avait déconseillé de s'engager en Ligue 1. « Quand Lucas a eu l’opportunité Saint-Étienne, Thorgan lui a dit de ne pas venir en Ligue 1, que c’était trop tôt pour affronter des défenseurs très physiques et très rapides » a-t-il révélé dans les colonnes du Progrès. L’attaquant a bien fait de ne pas l’écouter puisque sa valeur ne cesse de grimper. Aujourd’hui, elle se trouverait aux alentours de 20M€ selon La Dernière Heure.