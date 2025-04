Jérôme Rothen : Le grand complot annoncé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le derby entre l’ASSE et l’OL a tourné au fiasco avec le jet d’un projectile sur un arbitre. Le match a été arrêté plusieurs minutes avant de reprendre, et Jérôme Rothen a une théorie sur l’auteur du jet de projectile.

Le derby entre l'ASSE et l'OL a une nouvelle fois dérapé. L'un des arbitres de la rencontre a effectivement été visé par un projectile venu des tribunes qui a eu pour conséquences l'arrêt du match pendant quasiment 40 minutes. Et Jérôme Rothen pense que l'incident a pu être déclenché par un supporter lyonnais, expliquant l'hypothèse d'un complot pour que les Verts soient sanctionnés.

Rothen a une théorie pour le jet de projectile !

« On ne peut pas maitriser quelqu'un qui rentre avec des pièces. Si le mec, il est taré, il sait que c'est un acte grave. Quand t’a à faire à des dingues, si tu peux l'identifier c'est parfait et il sera surement interdit de stade pendant de longues années. Oui ils ont eu raison de reprendre car la victime n'est pas blessée. Les supporters lyonnais étaient interdits de stade mais qu'est-ce qui t'empêche de dire que ce supporter-là n'était pas contre l'ASSE et un supporter de Lyon ? Il ne faut pas minimiser ce qu'il a fait ! Si tu sais que le match est arrêté, si tu touches un acteur du match. C'est gravissime pour Saint-Etienne, ils ne peuvent pas maitriser tout le monde, c'est un acte isolé », lâche l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre en fracassant l’arbitre de la rencontre Monsieur Letexier.

Un Lyonnais caché à Saint-Etienne ?

« Encore une fois, c’est invraisemblable ce qu’il s’est passé. Ce qui me désole, c’est qu’on est sur une fin de saison et qu’on ne se sert pas des erreurs. Sur cette année, il faut m’expliquer pourquoi M. Letexier est totalement crédible pour arbitrer les matchs phares des journées. Il y a eu trois matchs phares de sa part et trois scandales : OM-PSG, Monaco-PSG et maintenant Saint-Etienne-Lyon. Bon, ça suffit ! Le rouge pour Harit, Donnarumma qui aura une balafre à vie et ce qu’il s’est passé lors du derby. Tolisso a raison dans son communiqué : pour une fois, M. Letexier prend la bonne décision au départ. Avant ce match-là, il a fait Real Madrid-Arsenal (en quart de finale retour de LDC, ndlr). Il est extrêmement fatigué. Il fait n’importe quoi. Il y a une panoplie de conneries de Letexier, c’est incroyable. La VAR est là pour rattraper les erreurs de l’arbitre quand il se trompe. Mais pour une fois, il prend la bonne décision à chaud. Comment on explique que la VAR lui met plein d’interrogations dans la tête ? M. Letexier, tellement il est dans le brouillard depuis pas mal de mois, il donne raison à Willy Delajod, qui est loin d’être le meilleur arbitre de Ligue 1, encore moins dans la VAR. Ces gens-là nous représentent dans l’arbitrage français sur des matchs phares le dimanche soir. Pour vendre la Ligue 1, bravo", a conclu Jérôme Rothen, très remonté. "Il est temps de mettre un grand coup de balai pour repartir sur de bonnes bases. J’espère qu’au mois de juin, à la fin de la saison, quand tu vois le bordel avec DAZN et tout, l’arbitrage français va se remettre à zéro », ajoute Jérôme Rothen.