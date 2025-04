Agression en plein match, Luis Enrique réclame du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche en clôture de la 30ème journée de la Ligue 1, le derby entre l'ASSE et l'OL était très attendu et comme d'habitude, la soirée était très mouvementée. Lors du match, un incident a perturbé le cours du jeu puisqu'un arbitre assistant a été touché par un projectile, obligeant la rencontre à être interrompue pendant près de 45 minutes. Interrogé en conférence de presse sur cet événement, Luis Enrique condamne cet incident.

Cette saison en Ligue 1, de nombreuses polémiques ont éclaté et le derby entre l'ASSE et l'OL n'y a pas échappé. Peu avant la fin de la première mi-temps, l'arbitre de la rencontre a interrompu la rencontre pendant près de 45 minutes puisqu'un supporter stéphanois a jeté un projectile sur l'arbitre assistant. La partie a fini par reprendre et s'est conclue par la victoire de l'ASSE (2-1). Pour Luis Enrique, pas question de laisser passer cet événement tragique.

« J’espère qu’ils pourront le sanctionner »

D'après le règlement mis en place depuis 2021, le match n'aurait jamais dû reprendre après la blessure d'un arbitre pour ce genre d'événements. Espérons que le fait que le match soit allé à son terme n'empêche pas le responsable d'être sanctionné. « Je n’étais pas au courant, on m’a dit que le match a été arrêté. Je regrette et condamne ce genre d’action, je condamne l’auteur du geste, mais ça ne reflète pas la majorité des supporters, qui viennent dans les stades pour commettre des actes violents. J’espère qu’ils pourront le sanctionner » a réagi Luis Enrique en conférence de presse ce lundi.

Une sanction aussi pour l'ASSE ?

La direction de l'OL a également fait savoir que les joueurs ont été visés par des jets de pièces lors de l'échauffement. Finalement, l'ASSE, qui a remporté une précieuse victoire dans la course au maintien, pourrait recevoir une terrible sanction pouvant aller jusqu'au retrait de point(s).