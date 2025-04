Pierre Ménès : Scandale confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir lors du derby entre l'ASSE et l'OL, un événement exceptionnel a eu lieu. En effet, Lucas Stassin a commis une grosse faute sur la cheville de Corentin Tolisso quelques minutes après avoir ouvert le score. L'attaquant des Verts a d'abord reçu un carton rouge avant l'intervention de la VAR qui a fait changer François Letexier d'avis, lui préférant un carton jaune. Un scandale d'arbitrage qui ne passe pas pour beaucoup.

Corentin Tolisso a été obligé de quitter la pelouse immédiatement sur civière, quasiment en larmes. Très remonté à propos de cette décision incompréhensible pour lui, il a vite réagi sur ses réseaux sociaux : « Les excuses de Monsieur Letexier n'atténueront ni la douleur, ni l'incompréhension. » Pour Pierre Ménès aussi, la décision de l'arbitre de la rencontre est difficile à comprendre.

« Incompréhensible et scandaleux »

Sur les réseaux sociaux, la séquence a eu le temps de faire beaucoup parler, surtout que le match a été interrompu pendant près de 45 minutes à cause d'un jet de projectile juste avant la fin de la première mi-temps. Pierre Ménès a réagi sur son compte X face à cette polémique. « Donc là avec la VAR il n'y a pas rouge pour Stassin ? Incompréhensible et scandaleux » écrit-il.

L'OL plonge

Dans ce match très important dans la perspective du classement de fin de saison, ce sont finalement les Verts qui s'en sortent très bien puisque Lucas Stassin finit par inscrire un doublé et réalise une belle opération dans la course au maintien. L'OL rate le coche et redescend à la 6ème place à 3 points du podium.