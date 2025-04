«Tu vas faire quoi mon c*n ?» : Pierre Ménès se déchaîne en plein clash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Loin des plateaux télés, Pierre Ménès continue malgré tout de commenter l’actualité footballistique, notamment sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, l’ancien consultant de chez Canal + s’est pris le bec avec plusieurs internautes sur X, alors qu’il commentait la décision de Roberto De Zerbi de mettre en place une longue mise au vert avec l’OM.

Samedi soir, l’OM s’est totalement relancé avec une belle victoire acquise aux dépens de Montpellier au Vélodrome (5-1). Grâce au match nul de l’AS Monaco plus tôt dans la soirée, Marseille a récupéré sa deuxième place au classement. En revanche, le quotidien marseillais pourrait prochainement être bouleversé par Roberto De Zerbi, qui envisage une longue mise au vert loin de la Cité Phocéenne, afin de préparer au mieux la fin de saison.

Pierre Ménès ne comprend pas De Zerbi

Une décision forte à l’OM, qui n’a pas forcément plu à Pierre Ménès. Sur X, l’ancien consultant s’est interrogé sur ce choix fort de l’entraîneur italien. « Je comprends pas bien le concept des mises au vert longues de De Zerbi. Enfin si niveau communication externe c’est super. Ça fait entraîneur investi et motivé . Mais en interne ? Les joueurs ne vont-ils pas en avoir marre de ne pas voir leurs familles. C’est un jeu à double tranchant », a écrit ce dernier. De quoi provoquer un clash avec un internaute.

« Sinon tu vas faire quoi mon con ? »

« Arrête de parler de l'OM vraiment c'est mieux. On sait que tu as la haine contre l'OM... ça se voit ça se sent, tu le transpires. Donc arrête un moment donné... », a lâché ce dernier, provoquant un craquage de Pierre Ménès, qui lui a sèchement répondu : « Sinon tu vas faire quoi mon con ? ». Finalement, l’internaute en question a rétorqué : « Oh ça insulte déjà ? Je t'ai insulté » moi ? Je vais rien faire, y a rien à faire contre des pseudos journalistes qui pensent tout savoir. Mais si t'étais compétent dans le football et les analyses ça se saurait... en plus d'être quelqu'un d’immensément petit. Ça s'achète pas. »