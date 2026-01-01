Pierre Ménès fait ses adieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreux acteurs du football, Pierre Ménès a été très touché par la disparition de Jean-Louis Gasset la semaine dernière. Par conséquent, l'ancien journaliste de Canal+ a décidé de rendre hommage à celui qui faisait l'unanimité.

La semaine dernière, l'annonce du décès de Jean-Louis Gasset à 72 ans a ému le monde du football français. Il faut dire que l'ancien adjoint de Laurent Blanc n'a laissé que des bons souvenirs partout où il est passé que ce soit à Montpellier, au PSG, à l'OM, à Bordeaux ou à l'ASSE. Et Pierre Ménès s'associe à tout le monde pour faire ses adieux à Jean-Louis Gasset.

Pierre Ménès rend hommage à Jean-Louis Gasset « C’est vrai que l’annonce du décès de Jean-Louis m’a fait énormément de peine. Je n’ai pas une position très originale là-dedans, c’est que tout le monde aimait Jean-Louis. Il faisait partie des mecs qui faisaient l’unanimité dans le milieu du football, parce que c’était quelqu’un de chaleureux dans une approche immédiate, mais qui mettait parallèlement un petit peu de temps à s’ouvrir à toi », assure-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.