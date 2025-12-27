Décès : Nouvelle disparition après Gasset, la triste annonce de l’OM…

Peu après l’annonce de la mort de Jean-Louis Gasset, on a appris la disparition de Serge Roy, le doyen des Bleus, à l’âge de 93 ans. Le père d’Éric Roy avait porté le maillot de l’AS Monaco mais également de l’OM, qui lui a rendu hommage.
Ce vendredi 26 décembre 2025 restera une journée noire pour le football français. Quelques heures après l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset à l’âge de 72 ans, suscitant une vague d'émotion dans le monde du ballon rond, on a appris quelques heures plus tard la mort de Serge Roy à 93 ans. Il était le plus vieil international français encore en vie.
L'OM rend hommage à Serge Roy
Passé par l’AS Monaco, le père d’Éric Roy, l’entraîneur de Brest, avait également porté le maillot de l’OM lors de la saison 1962-63. La formation phocéenne a fait part de son « émotion » ce samedi matin et lui a rendu hommage sur son site.
« Le club souhaite exprimer son soutien le plus sincère à ses proches »
« Par respect pour la mémoire de Serge Roy et de sa famille, le club souhaite exprimer son soutien le plus sincère à ses proches ainsi qu’à Éric Roy, qui a comme son père porté les couleurs de l’Olympique de Marseille au cours de son parcours de joueur. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à l’ensemble de la famille Roy », a fait savoir le club.