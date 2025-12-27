Décès : Nouvelle disparition après Gasset, la triste annonce de l’OM…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu après l’annonce de la mort de Jean-Louis Gasset, on a appris la disparition de Serge Roy, le doyen des Bleus, à l’âge de 93 ans. Le père d’Éric Roy avait porté le maillot de l’AS Monaco mais également de l’OM, qui lui a rendu hommage.

Ce vendredi 26 décembre 2025 restera une journée noire pour le football français. Quelques heures après l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset à l’âge de 72 ans, suscitant une vague d'émotion dans le monde du ballon rond, on a appris quelques heures plus tard la mort de Serge Roy à 93 ans. Il était le plus vieil international français encore en vie.

L'OM rend hommage à Serge Roy Passé par l’AS Monaco, le père d’Éric Roy, l’entraîneur de Brest, avait également porté le maillot de l’OM lors de la saison 1962-63. La formation phocéenne a fait part de son « émotion » ce samedi matin et lui a rendu hommage sur son site.