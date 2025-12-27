«Un amoureux» : La belle relation dévoilée au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les hommages se multiplient depuis l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset vendredi. Aujourd’hui à la tête du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye a salué la mémoire de l’ancien adjoint de Laurent Blanc, qu’il a pu côtoyer en équipe de France puis dans la capitale.

Le football français a perdu l’un de ses visages avec la disparition de Jean-Louis Gasset vendredi, à l’âge de 72 ans. L’Héraultais avait notamment officié du côté du PSG en tant qu’adjoint de Laurent Blanc entre 2013 et 2016, une collaboration qui avait débuté à Bordeaux (2007-2010) puis équipe de France (2010-2012). Yohan Cabaye, qui a eu l’occasion de côtoyer Gasset chez les Bleus puis à Paris, s’est souvenu de son ancien entraîneur.

« Il trouvait toujours les mots justes » « Pour moi, c'est d'abord le souvenir de causeries fantastiques. Il trouvait toujours les mots justes, les expressions qu'il fallait pour te transformer, avec son charisme et sa façon de te parler. Je ne pense pas trouver un joueur qui ne se souvient pas de ses causeries. Jean-Louis était le binôme parfait de Laurent Blanc », confie l’actuel directeur du centre de formation du PSG, interrogé par L’Équipe.