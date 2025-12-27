Pierre Ménès annonce une folie au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième de Ligue 1 à la mi-saison, le PSG n'a pas eu à forcer son talent pour continuer sa bagarre pour le titre. Le club de la capitale a connu des moments difficiles à cause des blessures mais a pu compter sur certains joueurs en grande forme. Nuno Mendes a marqué les esprits notamment malgré un début de saison un peu plus flou.

Avant de recommencer le cours de la saison 2025-2026, l'heure est au bilan de cette première moitié de saison en Ligue 1 et au PSG. Pour Pierre Ménès, Nuno Mendes fait partie de son équipe-type en Ligue 1. L'arrière gauche a été impressionnant et pourtant, ce n'était pas gagné comme il semblait se réserver. Le Portugais est l'un des hommes forts.

Nuno Mendes impressionne au PSG Légèrement freiné par une blessure lui aussi, Nuno Mendes fait partie des belles satisfactions au PSG lors de cette première moitié de saison. « Mon équipe type à la mi-saison en Ligue 1 ? Arrière gauche, comment ne pas mettre Nuno Mendes ? Sa première partie de saison était plus en gestion, mais il a tellement d'avance sur la concurrence, que ça lui permet, en n'en faisant pas plus que ça, d'être quand même l'un des joueurs déterminants de ce PSG et du championnat de France » assure Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.