Pierre Ménès annonce une folie au PSG !

Deuxième de Ligue 1 à la mi-saison, le PSG n'a pas eu à forcer son talent pour continuer sa bagarre pour le titre. Le club de la capitale a connu des moments difficiles à cause des blessures mais a pu compter sur certains joueurs en grande forme. Nuno Mendes a marqué les esprits notamment malgré un début de saison un peu plus flou.
Avant de recommencer le cours de la saison 2025-2026, l'heure est au bilan de cette première moitié de saison en Ligue 1 et au PSG. Pour Pierre Ménès, Nuno Mendes fait partie de son équipe-type en Ligue 1. L'arrière gauche a été impressionnant et pourtant, ce n'était pas gagné comme il semblait se réserver. Le Portugais est l'un des hommes forts.
Nuno Mendes impressionne au PSG
Légèrement freiné par une blessure lui aussi, Nuno Mendes fait partie des belles satisfactions au PSG lors de cette première moitié de saison. « Mon équipe type à la mi-saison en Ligue 1 ? Arrière gauche, comment ne pas mettre Nuno Mendes ? Sa première partie de saison était plus en gestion, mais il a tellement d'avance sur la concurrence, que ça lui permet, en n'en faisant pas plus que ça, d'être quand même l'un des joueurs déterminants de ce PSG et du championnat de France » assure Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
Nuno Mendes, un potentiel incroyable
Que ce soit avec le PSG ou avec le Portugal, Nuno Mendes est convaincant partout où il passe. La confiance de Luis Enrique en ce joueur de 23 ans est telle qu'ila décidé de le titulariser dans tous les matches de Ligue des champions jusque-là. A lui de continuer sur la même dynamique...