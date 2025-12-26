PSG - Lucas Chevalier : Transfert réclamé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov en a profité pour s'imposer dans les buts du PSG. Une situation très bien vue en Russie où on se réjouit de cette évolution à Paris. A tel point que certains observateurs verraient bien le portier français céder définitivement sa place ce qui aboutirait à terme sur un transfert.

C'est une situation que personne n'avait vu venir. Alors que Lucas Chevalier semblait bien installé dans les buts du PSG, Matvey Safonov a profité de sa blessure pour réaliser de très belles performances et rebattre les cartes. Résultat, pour l'ancien international russe Vladislav Radimov, Safonov doit désormais être titulaire au PSG, malgré l'investissement consenti pour Chevalier.

La Russie milite pour Safonov « L'exploit de Safonov restera gravé dans les mémoires pendant des siècles ! Il en dit long sur le caractère de cet athlète : il a réalisé des arrêts malgré un bras cassé, faisant fi de sa blessure. Je pense que cela ne pourra que jouer en faveur de Matvey. Nombreux sont ceux qui réclameront son retour dans les cages du PSG après sa convalescence », confie-t-il au micro de Match TV, avant de poursuivre.