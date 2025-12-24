PSG - Lucas Chevalier : La très mauvaise nouvelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une fracture de la main lors de la séance de tirs-au-but contre Flamengo, Matvey Safonov pourrait finalement revenir beaucoup plus rapidement que prévu. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier qui espérait retrouver son poste de titulaire pendant l'absence du Russe.

Placé en concurrence avec Matvey Safonov, Lucas Chevalier espérait probablement profiter de la fracture de la main du Russe pour reprendre sa place dans les buts du PSG. Cependant, selon le médecin russe Nikita Karlitsky, Matvey Safonov devrait revenir très rapidement.

Safonov de retour plus vite que prévu ? « Ce genre de blessure guérit très bien, surtout qu’il s’agit d’une blessure au bras. Je doute donc fortement qu’il lui faille plus de trois semaines pour se rétablir. Après quatre semaines, il pourra jouer sans aucune restriction. Parfois, on peut baisser les bras, et si ce n’est qu’une petite déchirure, on n’est pas obligé d’attendre la guérison », lance-t-il au micro de Match TV avant de poursuivre.