Amadou Diawara

Le 31 mai dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Après avoir réalisé cet incroyable coup, le club de la capitale est convaincu de pouvoir soulever trois ou quatre nouvelles Coupes aux Grandes Oreilles d'ici dix ans.

Le PSG n'oubliera jamais l'année 2025. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un coup historique en remportant six trophées : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale.

«Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là» Sacré pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, le PSG estime être capable de collectionner les Coupes aux Grandes Oreilles d'ici 10 ans. « Si le PSG fait partie des grands d'Europe avec le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan, Liverpool et compagnie ? Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là », affirme-t-on au sein du club parisien.