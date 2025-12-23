Le PSG contre Mbappé : La décision qui va coûter cher au Qatar...

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

61M€ bruts. Voici la sentence dont a écopé le PSG au conseil de prud'hommes concernant son litige financier avec Kylian Mbappé. Pierre Ménès dénonce une mauvaise gestion du Paris Saint-Germain dans cette opération qui pourrait lui coûter encore plus cher au final comme Pierre Ménès l'a analysé.

Le Paris Saint - Germain s'est défendu en expliquant s'être verbalement mis d'accord avec Kylian Mbappé un an avant son départ libre de tout contrat à l'été 2024 pour qu'il ne s'en aille pas gratuitement. Ce qui s'est au final déroulé, provoquant la colère du PSG et son refus de lui verser les trois derniers mois de son salaire avec une prime à la signature non payée dans son intégralité.

«Si le PSG venait à faire appel, ce serait prendre un risque important qu'il soit condamné à plus»

Furieux, Kylian Mbappé et son entourage sont allés jusqu'au conseil de prud'hommes afin de faire valoir ses droits d'employé qui n'ont pas été respectés. Le verdict a été sans appel : Le PSG a été débouté de l'ensemble de ses demandes et se doit de payer 61M€ bruts à Kylian Mbappé. Pierre Ménès a condamné la gestion du PSG et l'erreur que serait un potentiel appel.

« Je n'aime pas cette histoire depuis le début. Quand tu as un joueur qui est passé dans un club de ses 18 à ses 25 ans, je trouve ça triste de se séparer comme ça. Je trouve ça très regrettable. Le PSG a fait une faute en ne versant pas les trois derniers mois de salaire à Mbappé. S'ils avaient juste versé le salaire, peut-être qu'il aurait été moins enclin à réclamer son dû et l'obtenir. La décision du prud'hommes a été prise à l'unanimité des quatre juges, ce qui veut dire que si le PSG venait à faire appel, ce serait prendre un risque important qu'il soit condamné à plus puisque Mbappé avait réclamé 220M€ ».