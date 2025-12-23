Kylian Mbappé, le divorce «inévitable» !

Pierrick Levallet

D’ici peu, l’OL va accueillir son nouvel attaquant. Le club rhodanien s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour le prêt d’Endrick. Doublure de Kylian Mbappé la saison passée, l’international auriverde a perdu sa place dans la rotation sous les ordres de Xabi Alonso. Son départ était donc devenu inévitable à 6 mois de la Coupe du monde 2026.

L’OL devrait débuter la seconde partie de saison avec un nouvel attaquant de pointe. Sauf retournement de situation de dernière minute, Endrick débarquera très prochainement en Ligue 1. Le club rhodanien est tombé d’accord avec le Real Madrid pour le prêt de l’international auriverde. Il faut dire que l’attaquant de 19 ans n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso.

Endrick - Real Madrid : Le départ était inévitable Comme le rapporte MARCA, le départ d’Endrick était devenu «inévitable». Doublure de Kylian Mbappé la saison passée, l’ancien de Palmeiras a perdu sa place dans la rotation au profit de Gonzalo Garcia. Le constat de la première partie de saison est accablant pour le Brésilien : 99 minutes de jeu, dont 77 contre Talavera en Coupe du Roi. Xabi Alonso ne compte visiblement pas sur lui.